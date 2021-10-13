35 وظيفة شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر (35) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة في كلاً من: (الرياض، الجبيل، ينبع، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المجالات الوظيفية:
– فنية.
– إدارية.
– هندسية.
– مالية
بعض المسميات الوظيفية:
1- كبير مخططين ثالث – الصيانة :
(Sr Planner III, Maintenance Job)
2- مدير إعادة التدوير
(Manager, Recycling Job)
3- مدقق داخلي
(External Auditor, Management System Job)
4 – كبير متخصصين ثاني
(Sr Specialist II, Marketing & branding Job)
5 – فني معايرة خامس
(Technician V, Calibration Job)
6- فني معايرة أول
(Sr Technician I, Calibration Job)
7- فني كهربائي خامس
(Technician V, Electrical Job)
8 – أخصائي صيانة ثاني
(Specialist II, Maintenance Monomer Job)
9 – مشرف كهربائي أول
(Snr Supv, Electrical Job)
10 – رئيس قسم الحسابات المستحقة
(Section Head, Accounts Receivable – DS Job)
أماكن العمل:
– (الرياض، الجبيل، ينبع، الدمام).
طريقة التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي بإكتمال العدد المطلوب، ويمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طريقة كتابة المسمى الوظيفي بالإنجليزية ثم الضغط (Search Jobs).
– رابط التقديم: اضغط هنا