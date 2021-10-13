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35 وظيفة شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

35 وظيفة شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر (35) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة في كلاً من: (الرياض، الجبيل، ينبع، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المجالات الوظيفية:

– فنية.

– إدارية.

– هندسية.

– مالية

بعض المسميات الوظيفية:

1- كبير مخططين ثالث – الصيانة :

(Sr Planner III, Maintenance Job)

2- مدير إعادة التدوير

(Manager, Recycling Job) 

3- مدقق داخلي

(External Auditor, Management System Job)

4 – كبير متخصصين ثاني 

(Sr Specialist II, Marketing & branding Job)

5 – فني معايرة خامس 

(Technician V, Calibration Job)

6- فني معايرة أول 

(Sr Technician I, Calibration Job)

7- فني كهربائي خامس

(Technician V, Electrical Job)

8 – أخصائي صيانة ثاني

(Specialist II, Maintenance Monomer Job)

9 – مشرف كهربائي أول 

(Snr Supv, Electrical Job)

10 – رئيس قسم الحسابات المستحقة

(Section Head, Accounts Receivable – DS Job)

 

أماكن العمل:

– (الرياض، الجبيل، ينبع، الدمام).

 

طريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بإكتمال العدد المطلوب، ويمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طريقة كتابة المسمى الوظيفي بالإنجليزية ثم الضغط (Search Jobs).

– رابط التقديم:  اضغط هنا

 

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