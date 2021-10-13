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الصحة العالمية تكشف عن المنطقة الوحيدة التي لم ينخفض فيها كورونا

الصحة العالمية تكشف عن المنطقة الوحيدة التي لم ينخفض فيها كورونا
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تواصل- وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، انخفضت في جميع المناطق ماعدا أوروبا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم ، إن الوفيات جراء كورونا مستمرة في الانخفاض في كافة المناطق باستثناء أوروبا.

وأوضح بأن عدة بلدان في أوروبا تواجه موجات جديدة من الوفيات والإصابات نتيجة فيروس كورونا.

وأشار غيبريسوس إلى أن “الوفيات الأسبوعية جراء كورونا مستمرة في الانخفاض وسجلت المعدل الأقل منذ نحو عام”.

وجدد المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية رفضه للجرعات التعزيزية من لقاحات كورونا، وقال إن “مواصلة بعض الدول إعطاء جرعات معززة ضد فيروس كورونا يحرم غيرها من تلقيح مواطنيها الأكثر عرضة للإصابة”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية “كوفيد 19” جائحة، في 11 مارس/ آذار 2020 بعد اكتشاف المرض لأول مرة في وسط الصين أواخر عام 2019.

 

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