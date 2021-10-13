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انتبه لأطفالك.. ترويج للانحراف الجنسي عبر بطل الطفولة «سوبرمان»
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء إعلاميون من تعمد جهات أجنبية الترويج لتصرفات وسلوكيات مرفوضة دينياً واجتماعياً في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، واستهداف أخلاق الأطفال من خلال قصص الأبطال الخارقين التي اعتادوا متابعتها.

وقال الإعلامي محمد الرطيان: “الغرب يدخل مأزق أخلاقي عظيم، ويريد أن يجر بقية العالم معه”.

وأضاف: “شركات إنتاج ضخمة بمحتوى ترفيهي هائل وجذاب: تروّج للشذوذ، ومؤسسات كبيرة تأتي بأسماء الحريات وحقوق الإنسان تدافع عن الشذوذ، والآن يتجهون إلى الصغار، عبر بطل طفولتنا الخارق سوبرمان.. صار شاذا!”.

واختتم حديثه محذرا: “أيها العالم.. انتبه لأطفالك!”.

بدوره علق الإعلامي إياد الحمود، قائلا: “يسنون القوانين ثم يجيّشون الإعلام لغسل دماغ شعوبهم، بعدها شعوبهم تستنكر على العالم أنهم ليسوا مثلهم، وقد تصل مطالبتهم لعقاب من لا يقوم بمثل ما يقومون به”.

وتابع: “القوي فقط هو الذي يسن قانون العالم اليوم ويجب مجابهتهم بقوة” واختتم بقوله: “سنن الله تثبت أن سقوطهم حتمي بسبب إباحتهم لكل شيء بلا أي محاذير”.

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التعليقات (٢٩)اضف تعليق

  1. ٢٩
    مستور

    الله يعافيه ولايبلانا

    • ٢٨
      ابن دحيدح

      امين

  2. ٢٧
    tofi

    كفووو

  3. ٢٦
    لارين

    الله يستر ويحمي اولادنا

  4. ٢٥
    .

    استغفرالله

  5. ٢٤
    يا كافينا الشر

    الله يجزاهم خير والله يوفقهم اعوذ بالله في رمضان ما يستحي على وجهه .. فيه حسابات كثير اباحيه بتويتر لازم يراقبونها

  6. ٢٣
    صالح

    الله يوفق رجال الحسبة… 100 الف متابع انا لله وانا الية راجعون

  7. ٢٢
    جمیله

    الله يهديه ولا يموته ويکفي عیال المسلمین انا استغرب ليش الواط عند المسلمین

  8. ٢١
    ابن دحيدح

    الله يرفع عنا ولا يبلانا

  9. ٢٠
    غرباء

    لاحول ولاقوه ألابالله اللهم لاتواخذنا بمافعل السفهاء منا

  10. ١٩
    غرباء

    لاحول ولاقوه ألابالله اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا

  11. ١٨
    طارق

    لا حول ولا قوة الا بالله ..في رمضان شهر العبادة والصيام شهر الخير

  12. ١٧
    محمد

    الله يوفقهم ويسدد خطاهم ويحفظ المسلمين من كل بلاء

  13. ١٦
    ياكثرهم

    الحمد لله قبضتوا على الشواذ قليلين الحيا .. وياليت البقية يلاقون نفس المصير شواذ تويتر

  14. ١٥
    ابو البراء

    نسال الله ان يصلحه ويهديه
    ونسال الله ان يوفق رجال الهيئة فهم حماة الدين

  15. ١٤
    مازن السبيعي

    اخص يقاوم بعد

  16. ١٣
    واو

    100الف متابع يالطيف اجل لازم تمسكون 100الف متابع
    اكيد مثله

  17. ١٢
    أبوفراس

    لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  18. ١١
    هيونه

    الله يوفقهم ويحفظهم والله يقضي ع كل فاسد ف الدنيا مأمنهم منفعه ابد ف الدنيا

  19. ١٠
    ابومحمد

    المفروض تويتر لايسمح بهذه الأشياء يقفلو أي حساب ينشر مواضيع خايسه

  20. ٩
    زائر

    بارك الله بجهودكم وشد حليكم وعليكم بهم ما اكثرهم بتويترللاسف الشديد لاحول ولاقوة الابالله

  21. ٨
    محمد أحمد سالم

    وتجده هو و الألف متابع من اللي صاجينا في وسائل التواصل ألغوا الهيئة ألغوا الهيئة! !
    لأنهم متضررين منها
    الله يقويكم يا الهيئة وينصركم

  22. ٧
    الحمد لله

    نسأل الله أن يعافيه ويشفيه ويرده إلى دينه وإيمانه وعقله ويحفظنا ويحفظ أولادنا

  23. ٦
    عابر سبيل

    الله يهديه ولايبتبينا الشماته لاتجوز فيشفيه الله ويبتليك وبارك الله بالاخوة في جهاز الهيئة

  24. ٥
    ابو طلال ا

    نسال الله الستر والسلامه اللهم جنب ابناء المسلمين عمل قوم لوط لاحول ولا قوة الا بالله

  25. ٤
    ام غلا

    الله يشفيه من اللي هوا فيه ويرجع تائب لربه ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله

  26. ٣
    ابو هوجاس

    الله يحمانا ويسترنا / اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

  27. ٢
    ابو هوجاس

    ربنا لاتواخذنا بما فعل السفها منا

  28. ١
    منال القحطاني

    مثل هذا لابد من القصاص والتشهير كذلك لياخذوا العظه والعبره منه .ظهر الفساد في كل مكان والسبب التكتم ولايوجد عقوبات صارمه.حسبنا الله ونعم الوكيل