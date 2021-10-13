انتبه لأطفالك.. ترويج للانحراف الجنسي عبر بطل الطفولة «سوبرمان»

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء إعلاميون من تعمد جهات أجنبية الترويج لتصرفات وسلوكيات مرفوضة دينياً واجتماعياً في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، واستهداف أخلاق الأطفال من خلال قصص الأبطال الخارقين التي اعتادوا متابعتها.

وقال الإعلامي محمد الرطيان: “الغرب يدخل مأزق أخلاقي عظيم، ويريد أن يجر بقية العالم معه”.

وأضاف: “شركات إنتاج ضخمة بمحتوى ترفيهي هائل وجذاب: تروّج للشذوذ، ومؤسسات كبيرة تأتي بأسماء الحريات وحقوق الإنسان تدافع عن الشذوذ، والآن يتجهون إلى الصغار، عبر بطل طفولتنا الخارق سوبرمان.. صار شاذا!”.

واختتم حديثه محذرا: “أيها العالم.. انتبه لأطفالك!”.

بدوره علق الإعلامي إياد الحمود، قائلا: “يسنون القوانين ثم يجيّشون الإعلام لغسل دماغ شعوبهم، بعدها شعوبهم تستنكر على العالم أنهم ليسوا مثلهم، وقد تصل مطالبتهم لعقاب من لا يقوم بمثل ما يقومون به”.

وتابع: “القوي فقط هو الذي يسن قانون العالم اليوم ويجب مجابهتهم بقوة” واختتم بقوله: “سنن الله تثبت أن سقوطهم حتمي بسبب إباحتهم لكل شيء بلا أي محاذير”.