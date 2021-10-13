انتبه لأطفالك.. ترويج للانحراف الجنسي عبر بطل الطفولة «سوبرمان»

تواصل – فريق التحرير:
حذر خبراء إعلاميون من تعمد جهات أجنبية الترويج لتصرفات وسلوكيات مرفوضة دينياً واجتماعياً في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، واستهداف أخلاق الأطفال من خلال قصص الأبطال الخارقين التي اعتادوا متابعتها.
وقال الإعلامي محمد الرطيان: “الغرب يدخل مأزق أخلاقي عظيم، ويريد أن يجر بقية العالم معه”.
وأضاف: “شركات إنتاج ضخمة بمحتوى ترفيهي هائل وجذاب: تروّج للشذوذ، ومؤسسات كبيرة تأتي بأسماء الحريات وحقوق الإنسان تدافع عن الشذوذ، والآن يتجهون إلى الصغار، عبر بطل طفولتنا الخارق سوبرمان.. صار شاذا!”.
واختتم حديثه محذرا: “أيها العالم.. انتبه لأطفالك!”.
بدوره علق الإعلامي إياد الحمود، قائلا: “يسنون القوانين ثم يجيّشون الإعلام لغسل دماغ شعوبهم، بعدها شعوبهم تستنكر على العالم أنهم ليسوا مثلهم، وقد تصل مطالبتهم لعقاب من لا يقوم بمثل ما يقومون به”.
وتابع: “القوي فقط هو الذي يسن قانون العالم اليوم ويجب مجابهتهم بقوة” واختتم بقوله: “سنن الله تثبت أن سقوطهم حتمي بسبب إباحتهم لكل شيء بلا أي محاذير”.
الله يعافيه ولايبلانا
امين
كفووو
الله يستر ويحمي اولادنا
استغفرالله
الله يجزاهم خير والله يوفقهم اعوذ بالله في رمضان ما يستحي على وجهه .. فيه حسابات كثير اباحيه بتويتر لازم يراقبونها
الله يوفق رجال الحسبة… 100 الف متابع انا لله وانا الية راجعون
الله يهديه ولا يموته ويکفي عیال المسلمین انا استغرب ليش الواط عند المسلمین
الله يرفع عنا ولا يبلانا
لاحول ولاقوه ألابالله اللهم لاتواخذنا بمافعل السفهاء منا
لاحول ولاقوه ألابالله اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا
لا حول ولا قوة الا بالله ..في رمضان شهر العبادة والصيام شهر الخير
الله يوفقهم ويسدد خطاهم ويحفظ المسلمين من كل بلاء
الحمد لله قبضتوا على الشواذ قليلين الحيا .. وياليت البقية يلاقون نفس المصير شواذ تويتر
نسال الله ان يصلحه ويهديه
ونسال الله ان يوفق رجال الهيئة فهم حماة الدين
اخص يقاوم بعد
100الف متابع يالطيف اجل لازم تمسكون 100الف متابع
اكيد مثله
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يوفقهم ويحفظهم والله يقضي ع كل فاسد ف الدنيا مأمنهم منفعه ابد ف الدنيا
المفروض تويتر لايسمح بهذه الأشياء يقفلو أي حساب ينشر مواضيع خايسه
بارك الله بجهودكم وشد حليكم وعليكم بهم ما اكثرهم بتويترللاسف الشديد لاحول ولاقوة الابالله
وتجده هو و الألف متابع من اللي صاجينا في وسائل التواصل ألغوا الهيئة ألغوا الهيئة! !
لأنهم متضررين منها
الله يقويكم يا الهيئة وينصركم
نسأل الله أن يعافيه ويشفيه ويرده إلى دينه وإيمانه وعقله ويحفظنا ويحفظ أولادنا
الله يهديه ولايبتبينا الشماته لاتجوز فيشفيه الله ويبتليك وبارك الله بالاخوة في جهاز الهيئة
نسال الله الستر والسلامه اللهم جنب ابناء المسلمين عمل قوم لوط لاحول ولا قوة الا بالله
الله يشفيه من اللي هوا فيه ويرجع تائب لربه ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله
الله يحمانا ويسترنا / اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
ربنا لاتواخذنا بما فعل السفها منا
مثل هذا لابد من القصاص والتشهير كذلك لياخذوا العظه والعبره منه .ظهر الفساد في كل مكان والسبب التكتم ولايوجد عقوبات صارمه.حسبنا الله ونعم الوكيل