تداولات بلغت 6.8 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11624 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم الأربعاء، مرتفعاً 82.10 نقطة ليقفل عند مستوى 11624.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 28 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والمصافي، وباعظيم، والفخارية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والبلاد، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 1.45% .

فيما كانت أسهم شركات أكوا باور، ودار الأركان، وشاكر، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وسابك، والراجحي، وشاكر، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 312.85 نقطة ليقفل عند مستوى 23425.6 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2433 صفقة.