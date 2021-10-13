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مليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في «مأرب» بالصواريخ الباليستية

مليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في «مأرب» بالصواريخ الباليستية
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تواصل – وكالات :

كشفت مصادر، أن ميليشيا الحوثي استهدفت بـ3 صواريخ باليستية عدة قرى في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ومحطة للوقود، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين، بحسب العربية نت.

وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة تدور في الأجزاء الجنوبية من مديرية الجوبة وفي محيط مديرية العبدية المحاصرة من قبل الميليشيا، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

كما استهدفت الميليشيا منطقة مريس في جبهة شمال محافظة الضالع بصاروخ باليستي دون وقوع ضحايا.

وبالتزامن، يخوض الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد الميليشيا تمكن خلالها من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من قرى منطقة واسط والصعيد في أطراف مديرية الجوبة ومشفى 26 سبتمبر بقرية واسط وعدد من الأحياء المحيطة بسوق واسط.

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