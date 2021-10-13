مصادر لـ«تواصل»: إعادة حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والدور النسائية حضورياً

تواصل – فريق التحرير:

علمت “تواصل” من مصادرها، صدور قرار من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والدور النسائية حضورياً.

وكشفت المصادر، عن توجيه الوزارة تعميماً بإعادة الحلقات والدروس النسائية بعد تعليقها خلال جائحة كورونا، استناداً لقرار عودة الصلاة بالمساجد والدروس وصلاة الجنائز.

وشددت الوزارة في قراراها، على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في الحلقات الواردة في بروتوكولات المساجد على موقع هيئة الصحة العامة “وقاية”، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق توكلنا.