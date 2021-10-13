الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«600 طن ديزل».. وزارة الطاقة تضبط موقعاً مخالفاً لنظام تجارة المنتجات البترولية

«600 طن ديزل».. وزارة الطاقة تضبط موقعاً مخالفاً لنظام تجارة المنتجات البترولية
0

تواصل – واس:

ضبطت الفرق الميدانية لوزارة الطاقة، بمساندة من الجهات الأمنية المعنية في مدينة الرياض، موقعًا مخالفًا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية يعمل بدون رخص نظامية.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية، وبعد اكتمال البحث والتحري، تبين أن الموقع اتُّخذ مقرًّا للاتجار بالوقود وإساءة استخدام المنتجات البترولية، في مخالفة صريحة لنظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وبينت وزارة الطاقة أن الفرق الميدانية حجزت خلال عملية الضبط أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى، وقد أغلق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

مواد ذات صلة

المملكة تنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس منتدى «الحياد الصفري للمنتجين»

المملكة تنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس منتدى «الحياد الصفري للمنتجين»

«الطاقة»: تعرض مصفاة تكرير البترول بالرياض لاعتداءٍ إرهابي بطائراتٍ مُسيّرة

«الطاقة»: تعرض مصفاة تكرير البترول بالرياض لاعتداءٍ إرهابي بطائراتٍ مُسيّرة

وزارة الطاقة: استهداف رأس تنورة والظهران اعتداءات تخريبية تستهدف إمدادات البترول

وزارة الطاقة: استهداف رأس تنورة والظهران اعتداءات تخريبية تستهدف إمدادات البترول

طريقة معرفة نوع البنزين المناسب لسيارتك والتوفير في النفقات

طريقة معرفة نوع البنزين المناسب لسيارتك والتوفير في النفقات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة