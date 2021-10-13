الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طلقات رصاص تتناثر بالمكان.. موظف أمريكي يقتل زميليه وينهي حياته داخل المكتب

طلقات رصاص تتناثر بالمكان.. موظف أمريكي يقتل زميليه وينهي حياته داخل المكتب
0

تواصل – وكالات:

أطلق أمريكي يعمل موظفا في مركز للبريد بمدينة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي (جنوب شرق الولايات المتحدة) الرصاص على اثنين من زملائه قبل أن يتخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه.

وقال البريد الأمريكي، في بيان، إنّ «خدمات البريد تحقّق في حادث إطلاق نار وقع في وقت سابق من النهار في ممفيس”، وأضاف البيان: «لقد مات ثلاثة موظفين. ولم يعد هناك من تهديد».

من جهتها، قالت ليزا آن كولب، المتحدّثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ممفيس، خلال مؤتمر صحفي إنّ مطلق النار هو أحد الموظفين الثلاثة الذين قضوا؛ وعلى ما يبدو فقد انتحر.  مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

وأعرب البريد الأمريكي في بيانه عن «بالغ حزنه لهذه المأساة».

وتمثّل حوادث إطلاق النار وأعمال العنف الأخرى المرتبطة بحمل السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية يفاقمها – بحسب ناشطين – انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.

مواد ذات صلة

فيديو متداول .. لحظة إطلاق النار دخل مدرسة ثانوية بولاية أمريكية

فيديو متداول .. لحظة إطلاق النار دخل مدرسة ثانوية بولاية أمريكية

أمريكية تتخلص من طفليها بطريقة بشعة لإرسالهما إلى الجنة

أمريكية تتخلص من طفليها بطريقة بشعة لإرسالهما إلى الجنة

مصرع وزير إيراني سابق إثر سقوطه من مصعد كهربائي

مصرع وزير إيراني سابق إثر سقوطه من مصعد كهربائي

جريمة مروعة في صنعاء.. يمنيون يقتلون شقيقتهم خنقاً

جريمة مروعة في صنعاء.. يمنيون يقتلون شقيقتهم خنقاً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة