طلقات رصاص تتناثر بالمكان.. موظف أمريكي يقتل زميليه وينهي حياته داخل المكتب

تواصل – وكالات:

أطلق أمريكي يعمل موظفا في مركز للبريد بمدينة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي (جنوب شرق الولايات المتحدة) الرصاص على اثنين من زملائه قبل أن يتخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه.

وقال البريد الأمريكي، في بيان، إنّ «خدمات البريد تحقّق في حادث إطلاق نار وقع في وقت سابق من النهار في ممفيس”، وأضاف البيان: «لقد مات ثلاثة موظفين. ولم يعد هناك من تهديد».

من جهتها، قالت ليزا آن كولب، المتحدّثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ممفيس، خلال مؤتمر صحفي إنّ مطلق النار هو أحد الموظفين الثلاثة الذين قضوا؛ وعلى ما يبدو فقد انتحر. مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

وأعرب البريد الأمريكي في بيانه عن «بالغ حزنه لهذه المأساة».

وتمثّل حوادث إطلاق النار وأعمال العنف الأخرى المرتبطة بحمل السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية يفاقمها – بحسب ناشطين – انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.