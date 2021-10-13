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مكة.. القبض على يمني ترصد لعملاء المصارف من كبار السن لسرقة بطاقاتهم

مكة.. القبض على يمني ترصد لعملاء المصارف من كبار السن لسرقة بطاقاتهم
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على شخص ارتكب عدة حوادث جنائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب حوادث جنائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم واستبدال بطاقاتهم بأخرى، وإجراء عمليات سحب نقدية، استولى من خلالها على (47,000) ريال.

وأوضح أنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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