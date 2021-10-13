فقدت دراستي وتورطت في سرقات.. مواطن يروي تجربته القاسية مع المخدرات 

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روى مواطن تجربته القاسية والمريرة مع تعاطي المخدرات، وكيف دمرت حياته وحولته من مبتعث إلى لص ومدمن.

وسرد “فيصل” المتعافي من الإدمان مؤخرا تفاصيل معاناته قائلا: “أدمنت تعاطي المخدرات وقمت بسرقة المنازل والمحال من أجل الحصول على أموال لشراء المخدرات”.

وفي تصريحاته لبرنامج “الراصد” قال فيصل المتعافي من الإدمان: أدمنت المخدرات عندما كنت في المرحلة المتوسطة، فسبب الصحبة السيئة؛ تعاطيت الحشيش. موضحًا أنه كان يتعاطاه مرة أو مرتين خلال الأسبوع.

وأضاف “فيصل”، والدي اكتشف الأمر بعدما وجد معي سيجارة مخدرات، وطلب مني وعده بتركها والإقلاع عن التعاطي، ولكن لم أنفذ وعدي؛ بل تناولت المخدرات بشكل أكبر.

وتابع: وبسبب تلك الصحبة السيئة تدهور حالي، وتناولت أشياء أخرى كحبوب الكبتاجون والمهدئات وغيرها، وبعد انقطاع أسرتي المصروف عني؛ لجأت إلى السرقة لأنني كنت بحاجة إلى شراء المخدرات”.

وأضاف: لم أكمل دراستي الجامعية بسبب عودتي للمخدرات؛ على الرغم من التحاقي بالجامعة لمدة عامين، كما فعلت أفعالا مشينة مثل تكسير السيارات وسرقة محتوياتها.