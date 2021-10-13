نُقلوا على عربات مكشوفة.. مقابر جماعية لقتلى الحوثي بالعبدية

تواصل- فريق التحرير

تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، خسائر فادحة، من خلال ضربات موجعة وجهتها قوات التحالف.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها ” الوطن”، فإن مصادر في العبدية، كشفت عن نقل الحوثيين للقتلى والجرحى في صفوفهم عبر عربات مكشوفة وتغطيتهم بأشرعة، خشية انتشار الرعب في صفوف المليشيا.

وأضافت أن التحالف العربي وجه ضربات قوية ودقيقة على العناصر الإرهابية، أفقدتهم عناصر كبيرة، إضافة إلى تدمير الكثير من التحصينات والعتاد.

وأوضحت أن الضربات تسببت في سقوط أعداد كبيرة من عناصر المليشيا، بين قتيل وجريح.

كما نوّهت المصادر إلى أن المزيد من العناصر الإرهابية من المصابين والجرحى لحقوا بمن سبقهم في إشارة إلى تزايد نسبة أعداد القتلى.

ارتفاع وتزايد عدد القتلى دفع الحوثيين على نقل القتلى والجرحى سويا في سيارات مكشوفة لمحاولات دفن القتلى جماعيا في مقابر مخصصة لهم.

يأتي هذا في الوقت الذي يمارس فيه الحوثيون على العبدية، حصارا شديدا، تم الإعداد له مسبقا من جانب المليشيا، تسبب في ضرر كبير للمواطنين، وتدهور في الأوضاع المعيشية.