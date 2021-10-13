أرقام صادمة.. 6 مليارات دولار أرباح ميليشيا الحوثي من المخدرات

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي تدعي فيه مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، إقامة شعائر الدين وروح الإسلام، تجني من وراء الستار مبالغ تقدر بالمليارات من أرباح تجارة المخدرات.

ونقلت وسائل إعلام يمنية أن تقديرات اقتصادية نوهت أن الأرباح التي جنتها مليشيا الحوثي وصلت 6 مليارات دولار في العام الماضي.

وأضافت أنه تم ضبط أكثر من 275 كيلوجراما من المخدرات، حيث تم تسهيل دخولها إلى بعض المناطق التي يشرف عليها الحوثيون وذلك في أواخر 2020.

وقد تم ضبط هذه الكميات من قبل قوات التحالف العربي الذي اتهم هذه الميليشيات بالاتجار بالمخدرات وتهريبها إلى صنعاء.

وأعلنت أيضا قوات التحالف العربي أن الحوثيين يقومون بتهريب وترويج المخدرات للحصول على الأموال، وذلك عن طريق استخدام صناديق المساعدات الإنسانية لإخفاء المخدرات داخلها، وذلك في نوفمبر العام الماضي.

بينما تمكنت قوات الأمن، في الجوف، خلال الأعوام الثلاثة السابقة من إحباط أكثر من 36 عملية تهريب لمواد مخدرة، ضبطت خلالها أكثر من 12 طنا من المخدرات.

فيما ضبطت قوات الأمن بمأرب خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 27 طنا من مادة الحشيش والمواد الأخرى المخدرة.