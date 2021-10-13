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سعال غير منقطع في اجتماع رسمي.. ماذا عن صحة «بوتين»

سعال غير منقطع في اجتماع رسمي.. ماذا عن صحة «بوتين»
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تواصل – وكالات:

أثار سعال مستمر تعرض له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع رسمي، تساؤلات كثيرة حول صحته.

السعال تعرض له بوتين في اجتماع افتراضي مع وزراء في حكومته، مما دفع البعض للتساؤل حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهر بوتين في شريط فيديو خاص بالاجتماع، وهو يسعل مرارا أثناء الاجتماع ، واضطر لوضع يده على فمه مع تتالي السعال.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولة روسية أنها وجهت حديثا لبوتين بأنهم قلقون عليه، ليرد عليها بالقول: “لا تقلقي، فكل شيء على ما يرام”.

وأكد بوتين في رده أنه يجري فحوصا يومية ليس فقط لفيروس لكورونا، بل لأمراض أخرى.

كما أوضح أن الأمر ربما يكون بسبب ممارسته للتمارين الرياضية في الهواء الطلق.

يأتي هذا في الوقت الذي زادت فيه التكهنات باحتمال إصابة بوتين بفيروس كورونا بسبب أيضا انسحابه من اجتماع مقرر ل‍مجموعة العشرين، خصص لأفغانستان.

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