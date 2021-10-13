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الطريقة الصحيحة للتصرف عند وجود حالة تسمم.. 5 حالات

الطريقة الصحيحة للتصرف عند وجود حالة تسمم.. 5 حالات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الطريقة الصحيحة للتصرف عند وجود حالة تسمم.

وشدد المستشفى على أنه في حال كان المصاب فاقدا للوعي أو يواجه صعوبة في التنفس يجب الاتصال بالإسعاف فورا.

وأشار المستشفى إلى أن في الحالات الأخرى، يجب اتباع الإرشادات التالية:

1-في حالة إصابة العين يجب غسل العين بالماء الفاتر لمدة 15 دقيقة مع محاولة فتح وغلق العين.

2- إذا كانت الإصابة بسبب تناول دواء يجب التواصل مع المختص واتباع تعليماته، وعدم إعطاء المصاب أي شيء بالفم.

3- في حالة كون الإصابة بسبب المنظفات أو مساحيق كيميائية يجب إعطاء المصاب كمية من الماء، وعدم إجباره على القيء، والتواصل مع 997 لاتباع الإرشادات.

4- في حالة إصابة الاستنشاق يجب نقل المصاب عاجلًا إلى مكان ذي هواء نقي.

5-أما إصابة الجلد فيجب إزالة الأجزاء المعرضة للتسمم من الملابس، وغسل الجلد بالماء الفاتر لمدة 15 دقيقة.

 

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