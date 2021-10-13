عجائب قدرة الله.. شاهد سلحفاة نادرة برأسين و6 أرجل

تواصل – وكالات :

شهد مركز بيردسي كيب للحياة البرية في ماساتشوستس، قبل أسبوعين حالة غريبة توثق عجائب قدرة الله، وذلك بعد فقس سلحفاة نادرة ذات رأسين، ومازالت على قيد الحياة وتحرك أرجلها الست حتى الآن.

وقال العاملون بالمركز بحسب وكالة أسوشييتد برس، إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيدا على الديدان والخضراوات.

ويعمل الرأسان بشكل مستقل، ويخرجان لاستنشاق الهواء في أوقات مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم.

وأفادت صحيفة “كيب كود تايمز” أنه بعد الفقس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع.

وسيواصل العاملون بالمركز مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.