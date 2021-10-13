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قصة كفاح.. مواطن يروي تفاصيل تحوله من سائق أجرة لرئيس تنفيذي بشركة عالمية

قصة كفاح.. مواطن يروي تفاصيل تحوله من سائق أجرة لرئيس تنفيذي بشركة عالمية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المواطن محمد الطائفي، رحلة كفاحة وتحوله من سائق أجرة إلى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات العالمية.

وسرد “الطائفي” تفاصيل حياته العملية خلال برنامج “الدنيا علمتني” قائلا: “إنه في الغزو العراقي للكويت شارك في قوات التحالف من أجل تحرير الكويت”، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من قلة المال لدرجة أنه كان يستوقف السيارات حتى يصل إلى مقر عمله.

وأوضح أنه ظل كذلك حتى تمكن من شراء سيارة صغيرة سعرها كان 3 آلاف ريال، وعقب فترة الدوام كان يحول سيارته الخاصة إلى أجرة، لنقل الطلبات والأشخاص.

وأشار إلى أنه بعد حرب الكويت بدأ البحث عن عمل، قائلا: “في يوم أثناء بحثي عن عمل تعطلت سيارتي، وصادفت شخص كان السبب في تغيير مجرى حياتي”، موضحا أنه عندما علم بظروفه قدمه للعمل في إحدى الشركات العالمية التي كان يعمل فيها ذلك الشخص.

وأوضح أنه أصبح يتقاضى 5 أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه، وحصل على سيارة، وبعد ذلك تزوج وأنجب 4 أبناء، موجها شكره لزوجته على مساندتها له.

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التعليقات (٥)اضف تعليق

  1. ٥
    السديري

    وفقه الله واعانه الله واهله ورزقهم من حيث لا يحتسب . قصة مؤلمه وجميلة والحمد لله رب العالمين على كل حال ونتمنى من فاعل خير يتبرع له بسيارة خاصة للمعاقين .

  2. ٤
    مواطنة

    ما شاء الله تبارك الله.
    إن أخذ الله منه قوة يديه ورجليه إلا أنه منحه قوة الصبر والتوكل على الله والعزم.
    نعم الرجل طارق، شق طريقه إلى الله فوجد من السعادة ما لم يجده كامل الخلقة المعرض عن ذكر ربه.
    أسأل الله له السداد والتوفيق وأن يكمل باقي طموحه.

  3. ٣
    عيسى الشعفي

    الله يوفقك لحظ كتاب الله واسأل الله تعالى ان يرفع عنك ما ابتلاك به انه قادر على ذالك الله يوفقنا ويغفرلنا ويحسن خاتمتنا

  4. ٢
    هانى احمد من مصر

    ماشاء الله تبارك الله عليك يا طارق اللهم يكون هذا القران الكريم نور إليك يوم القيامة

  5. ١
    فايز المدني

    الله أكبر
    همم تعانق السماء
    الله يجعله حجة لك يا شيخ طارق
    ويسعدك في الدارين
    وجزى الله الشيخ عدنان فنعم المعلم والله
    الله يجزيه خير ماجزى شيخاً عن تلميذه