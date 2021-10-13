وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تطوير التعليم

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد استشاري أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد، إدارة الأعمال).

– منسق مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المشاريع، أو أي تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:هنا.