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لا تبدأ بها يومك.. تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة

لا تبدأ بها يومك.. تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة
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تواصل – وكالات:

كتشف باحثون أن فنجان القهوة الصباحي على معدة فارغة قد لا يكون أفضل طريقة لبدء اليوم، وذلك بسبب خطره على الجسم من جهة، وعلى المعدة من جهة أخرى.

وحذرت اختصاصية التغذية، إيرينا ليزون، في مقابلة لها مع موقع “ميديك فوريوم”، من تناول القهوة على معدة فارغة صباحا، حيث أنه من الأفضل تناولها بعد الطعام.

وأوضحت إيرينا أن القهوة تؤثر سلبا على الجهاز الهضمي، حيث تعمل على تنشيط إفراز عصارة المعدة وحمض الهيدروكلوريك اللذين يسببان إتلاف الغشاء المخاطي الرقيق في المعدة الفارغة، كما يمكن أن تسبب القهوة آلاما في المعدة وعدم الراحة، بالإضافة إلى الحموضة المعوية لدى أولئك الذين يعانون من التهاب المعدة.

ونصحت اختصاصية التغذية، ليزون، بعدم شرب القهوة قبل النوم بـ 3-4 ساعات، وبالأخص في أوقات زيادة القلق والتوتر العصبي وذلك للوقاية من مشاكل النوم.

وحذرت دراسة بريطانية من شرب القهوة قبل وجبة الفطور بسبب الإعاقة التي تسببها لعملية التمثيل الغذائي، حيث تُضعف القهوة من سيطرة الجسم على كمية السكر في الدم بنسبة 50%، بالإضافة إلى الشعور بالنعاس، وفقدان المعادن الأساسية من الجسم، وجفاف البشرة، وكشفت الدراسة أن القهوة بعد الإفطار تحسن من قدرة الجسم على التعامل مع الطعام بشكل صحي.

ويشجع خبراء التغذية على استهلاك كوبين إلى أربع أكواب من القهوة يوميا بشكل صحي وبعد الطعام، بسبب دورها المهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، كما أن تناول مرضى الكبد لكوبين من القهوة يوميا يرتبط ارتباطا وثيقا بانخفاض معدل الإصابة بتليف الكبد والسرطان.

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