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بالقياس على دراسة بريطانية..تعرف على أفضل أماكن الحياة في المملكة

بالقياس على دراسة بريطانية..تعرف على أفضل أماكن الحياة في المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

توصلت دراسة أجراها الدكتور لويس إليوت، المحاضر في البيئة والصحة العامة في جامعة إكستر البريطانية، أن الإنسان يكون أفضل صحيًا بدينًا وعقليًا إذا تواجد على مقربة من المياه.

وقياسًا على هذه النتائج، أسقطت صحيفة “عكاظ” الدراسة على أفضل أماكن العيش في المملكة، مشيرة إلى أنه – وفقًا للدراسة- فإن العيش في جدة أو الخبر مثلاً، أو في أي مدينة ساحلية أخرى في المملكة، يبدو أنه أفضل لصحتك العقلية والبدنية.

وتقول الدراسة، أن :” العديد من الناس يستخدمون المزيد من الطاقة عند زيارة مدن الساحل مقارنة بالمتنزهات والريف، وهذا يؤثر إيجاباً على صحتهم العقلية والنفسية. هناك الكثير من الطرق المختلفة التي تفيد بها البيئات المائية صحتك، فالهواء أنظف والناس لديهم أعلى إمكانية للتعرض لفيتامين (د)، وهذا يفيد جميع أنواع ظروف الصحة البدنية والعقلية، ومن المعلوم أيضاً أنَّه يساعد في خفض ضغط الدّم، وخفض معدل ضربات القلب حتى بعد خمس دقائق من الوجود في هذه البيئات الطبيعية”.

وأضاف لويس إليوت في الدراسة: ” إذا استبدَّ القلق والتعب، لا بد له من الذهاب لزيارة مساحة زرقاء، لاستعادة القدرة على استيعاب الأشياء من حوله، وهذا أمر مهمّ، لأنَّه يؤثّر في سلوك الإنسان الذاتي”.

وكشفت الدراسة ضرورة الأخذ بالاعتبار دمج المياه في المشاريع الحضرية المستقبلية، واستكشاف ما إذا كان الفضاء الأزرق يمكن أن يمنح فوائد مماثلة، وفق ما نقلته “عكاظ” عن صحيفة إنديان إكسبرس.

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