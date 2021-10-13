خبراء: استراتيجية الاستثمار تضع المملكة ضمن الـ10 الكبار في التنافسية العالمية

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أكد خبراء ومتخصصون في الاقتصاد أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد أول أمس تدعم خطط التنويع الاقتصادي ورؤية 2030 في زيادة استثمارات ومعدلات التوطين.

كما توقعوا أن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية مع بدء التطبيق الفعلي للاستراتيجية الوطنية للاستثمارات، مشيرين إلى أن المبادرات المهمة التي حملتها الاستراتيجية ستجعل الرياض نقطة التقاء عالمية لسلاسل الإمدادات في العالم الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي مما ينعكس على المواطن بشكل لافت، ويسهم في تحسين جودة الحياة.

وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال نايف صالح الراجحي: إن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل مرحلة جديدة، وحراك اقتصادي يبشر بمستقبل باهر، كما تفتح الأبواب أمام القطاع الخاص لينتج وينمو ويزدهو في مختلف القطاعات بهدف الوصول الى تنوع اقتصادى مستدام بعيدًا عن النفطـ، وفقا لـ”صحيفة المدينة”.

بينما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تبرهن على أن الاقتصاد السعودي يعيش أزهى عصوره، إذ جاءت بعد سنوات قليلة من إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، وعلى خلفية الإنجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات الخمس الماضية.

كما نوه بتحول رؤية 2030 إلى خارطة طريق للمستقبل، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاستثمار ولدت عملاقة عندما وضعت حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها ممثلة في اللجنة الوطنية العليا للاستثمار التي يرأسها ولي العهد ووضعت على رأس أولوياتها إقرار الحوافز للاستثمارات النوعية وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية. وأشار إلى أن المبادرات الكبيرة التي تتضمنها الاستراتيجية تمهد لنقلة اقتصادية كبيرة من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة والاستحواذ على حصة من السوق في مكوناتها الأمر الذي سيساهم في تأمين مستقبل الغذاء للأجيال القادمة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات التي يشهدها العالم في هذا الجانب، ونوه بشمول الخطة على مبادرات تمويلية جديدة للقطاع الخاص لتعزيز تكوين رأس المال وإطلاق منصة “استثمر في السعودية” لتكون الوسيط الرسمي لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية.

أما رئيس الغرفة التجارية بالمخواة ماشي العمري فقال: إن الاستيراتجية تهدف إلى تحفيز قطاع الاستثمار وإيجاد الفرص الاستثمارية المميزة والمختلفة لتكريس اقتصاد متين نسعى من خلاله للوصول إلى تحقيق رؤية الوطن 2030م.