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قريبًا.. أسعار النفط تتخطى 80 دولارًا

قريبًا.. أسعار النفط تتخطى 80 دولارًا
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تواصل- فريق التحرير:

أكد مختصون ومحللون نفطيون إن وضع السوق النفطية الراهن مبشر بمكاسب أوسع، حيث من المرجح ألا تكون عتبة 80 دولارا للبرميل هي الحد الأقصى لأسعار النفط في الأشهر المقبلة، خاصة في ضوء بيانات قوية ومؤشرات عن انتعاش الطلب العالمي، واستمرار المكاسب القياسية لأسعار الغاز الطبيعي التي تقود إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية لتوليد الطاقة والتدفئة.

وأوضح المختصون أن المخاوف من تداعيات وباء كورونا تقلصت على نحو واسع وانتعشت حركة التنقل، خاصة في الاقتصادات المتقدمة وسط ارتفاع معدلات التطعيم والانتعاش الاقتصادي القوي الذي يقارب مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، حسب صحيفة الاقتصادية.

وأشاروا إلى أنه مع عودة الاقتصاد الأوروبي إلى الحياة بعد الإغلاق واستئناف الناس حياتهم كالمعتاد بعد الوباء فاق الطلب على الطاقة العرض بكثير، ما أدى إلى أزمة طاقة شديدة وارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ولفتوا إلى ارتفاع أسعار الطاقة القياسية الإقليمية بالفعل إلى ما يقرب من 500 في المائة هذا العام فقط، ومن المرجح أن تزداد الأمور تصاعدا في أشهر الشتاء الباردة، حيث يرتفع الطلب على الطاقة بشكل كبير.

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