٤٠٠ موظف حكومي يتقاعدون شهرياً.. تعرف على السبب

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أظهرت بيانات حديثة نسبة التحاق الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين يوميًا للتقاعد المبكر، بأسباب تختلف ما بين العجز غير المهني والتقاعد والتقاعد المبكر.

وحسب البيانات فقد بلغ عدد المتقاعدين الحكوميين شهريًا لأكثر من 400 موظف، حيث تشير بيانات حديثة إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية سجلت خلال الربع الثاني من العام الحالي 3999 موظفا ضمن معاشات التقاعد أي ما يعادل 44 متقاعدا يوميا، حسب صحيفة الوطن.

وتوزع المتقاعدون الجدد بين التقاعد ضمن السن النظامية، والمتقاعدين مبكرا، والمسجلين من أفراد العائلة ضمن رواتب التقاعد، في حين جاء التقاعد بسبب العجز غير المهني بنسبة ضئيلة، حيث سجلت التأمينات 1441 متقاعدا ضمن السن النظامية للتقاعد، وبنسبة 36% بينهم 139 متقاعدا حكوميا بنسبة 9.7%، و1302 من القطاع الخاص بنسبة 90.3%، في حين بلغت نسبة التقاعد المبكر 33% بنحو 1320 متقاعدا بينهم 151 موظفا حكوميا بنسبة 11.4%، و1169 من القطاع الخاص بنسبة 88.6%، كما تم تسجيل 1189 فردا من العائلة بنسبة 29.7% بينهم 34.8% تابعين لموظفين حكوميين، و65.2% تابعين لموظفين بالقطاع الخاص، في حين بلغ عدد المسجلين بالتقاعد بسبب العجز غير المهني 50 موظفا بنسبة 1.3% بينهم 8 من القطاع الحكومي بنسبة 16%، و42 من القطاع الخاص بنسبة 84%.

وزاد المستفيدون من معاشات التقاعد بين الربعين الأول والثاني من العام الحالي حوالي 0.7% بعد أن زاد عدد المستفيدين من 428.905 مستفيدين في الربع الأول إلى 431.833 في الربع الثاني، وبزيادة 1% في المستفيدين من التقاعد النظامي من 102.621 إلى 103.676، و0.9% مستفيدا من التقاعد المبكر من 98.931 إلى 99.825 مستفيدا، وزيادة 0.5% في المستفيدين من رواتب التقاعد للعجز غير المهني من 16.297 إلى 16.384 مستفيدا، و0.4% من أفراد العائلة من 211.056 إلى 211.948 مستفيدا.