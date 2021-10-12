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شاهد.. شاب يهودي يدخل الإسلام ويكشف سر اعتزازه بالزي الوطني للمملكة

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تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب أرجنتيني من أصل يهودي بعد اعتناقه الإسلام، وأجرى معه شباب حوارًا أثناء تواجده في مركز الملك فهد.

وقال الشاب الذي ظهر مرتديًا “الزي الوطني”، أن اسمه “توماس” لكن حاليًا بعد دخوله الإسلام أصبح اسمه “عليّ”، وأنه دخل الإسلام وعمره 15 عامًا، وذلك قبل 4 سنوات.

وأضاف ردًا على سؤال أحدهم، عن سبب دخوله الإسلام : “رأيت في التلفاز أنهم يذيعون أشياء غير حقيقية عن الإسلام، ما دفعني للبحث، ثم شعرت بشيء يجذبني للتعرف أكثر وذهبت للمسجد وحضرت بعض الدروس في المسجد.. وعندما قرأت القرآن اقتنعت وقررت اعتناق الدين الإسلامي، ورددت الشهادة”.

كما كشف سر تمسكه بالزي الوطني للمملكة، قائلًا :” كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة يجب أن يكون اللباس فضفاض، واخترت اللباس السعودي لالتزامه بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم”.

فيما أبدى “علي” رغبته في آداء العمرة قائلًا:” من فضلكم خذوني إلى هناك”.

 

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