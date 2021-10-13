متى يتم إرجاع المهر في قضايا الخلع بين الزوجين؟ محامي يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المحامي فيصل غربي، أن هناك العديد من العوامل المحددة لإرجاع المهر في قضايا الخلع، أبرزها تحديد مصدر الضرر، سواء كان من الزوج أو الزوجة، وما إذا كان هذا الخطأ معروفاً من عدمه.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج “تواصل الرسالة” على قناة “الرسالة”، إن من ضمن العوامل أيضا توقيت الخلع وما إذا قد وقع قبل الدخول على الزوجة أو بعده.

وفيما يتعلق بقضايا المشاهير، قال المحامي فيصل غربي “إن الرأي العام يساهم في تأجيجها بشكل كبير، إلا أن العلاقة الزوجية تحتاج للخصوصية وتجنب عرض قضاياهم على الجميع”.