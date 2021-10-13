الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بقيمة 580 ألف ريال..«العليا» تحسم نزاع محكمتين حول تصميم منصة إلكترونية

بقيمة 580 ألف ريال..«العليا» تحسم نزاع محكمتين حول تصميم منصة إلكترونية
0

تواصل – فريق التحرير:

حسمت المحكمة العليا تنازع الاختصاص بين المحكمة التجارية والمحكمة العامة في دعوى استمرت نحو أربع سنوات تتعلق بتصميم مواقع إلكترونية وعقودها، وأكدت أن تقديم استشارات فنية وتصميم منصات على شبكة الإنترنت ليست أعمالاً تجارية، ما يعني عدم اختصاص محاكمها بنظرها.

وقررت المحكمة العليا إحالة الدعوى إلى “العامة” باعتبارها قضية حقوقية، وكانت محكمة تجارية بالشرقية نظرت دعوى في خلاف حول مبلغ 580 ألف ريال نظير أعمال تصميم وتطوير منصة وأصدرت حكما بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وأيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم واكتسب القطعية، وفقا لـ”عكاظ”.

وفي وقت لاحق اعترض المدعى عليه أمام المحكمة العليا طالباً نقض الحكم. ودرست الدائرة الرابعة مذكرة الاعتراض كون موضوع الدعوى ليس عملا تجاريا.

 

مواد ذات صلة

مكافآت للمتفاعلين.. منصة جديدة بالأحساء لنقل النفايات المفروزة من المنازل

مكافآت للمتفاعلين.. منصة جديدة بالأحساء لنقل النفايات المفروزة من المنازل

أمانة جدة تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر «منصة بلدي»

أمانة جدة تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر «منصة بلدي»

«هدف» يعلن عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم الإنجليزية عبر منصة «دروب»

«هدف» يعلن عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم الإنجليزية عبر منصة «دروب»

تعرّف على طريقة الاستفادة من خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين عبر «أبشر»

تعرّف على طريقة الاستفادة من خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين عبر «أبشر»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة