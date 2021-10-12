طقس الأربعاء..الأرصاد تتوقع ضباب ورياح نشطة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها.

فيما تنشط الرياح نشطة وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج .

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .