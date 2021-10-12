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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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جهة رسمية تتدخل لحل أزمة «اسم طفلة» بين زوجين

جهة رسمية تتدخل لحل أزمة «اسم طفلة» بين زوجين
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تواصل- فريق التحرير:

هددت مواطنة بالتخلص من حياتها، بسبب مطالبتها لزوجها بتغيير اسم ابنتهما التي أطلق عليها اسم زوجته الأولى.

من جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع شكوى المواطنة التي نشرها حساب “اسأل الرياض” عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وفي الرسالة قالت المواطنة :” كيف و شلون انتحر ابغا اغير اسم بنتي زوجي رافض تعبت وربي !؟ مسميها اسم زوجته الاولى ؟!والله احس اني بموت قهر ودي انتحر وربي صادقه بكلامي !؟ نزل كلامي ساعدوني كيف اقنعه او انتحر”.

وعلق المركز قائلاً : ” اختي الكريمة : نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم ، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩ ، علماً بأنه يتم تقديم خدمة الإستشارات من قبل أخصائيات نفسيات وإجتماعيات وسيتم إرشادك للحل السليم بإذن الله “.

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