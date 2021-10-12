الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«نزاهة» تكشف 3 طرق للتبليغ عن قضايا الفساد: نحمي المُبلغ

«نزاهة» تكشف 3 طرق للتبليغ عن قضايا الفساد: نحمي المُبلغ
0

تواصل- فريق التحرير:

دعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لشؤون الرقابة، الجميع مواطنين ومقيمين عن سرعة التبليغ عن أي قضايا فساد للهيئة، مؤكدة حمايتها لبيانات وسرية المُبلغ.

وقال يوسف المنصوري وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لشؤون الرقابة، إن الهيئة فتحت عددًا من قنوات التواصل تكفل سهولة ومرونة التواصل مع المحافظة على سرية المُبلغ.

وأضاف خلال لقاء مع قناة السعودية، أن الاتصال مع الهيئة يكون عن طريق البرقيات أو الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني.

وأوضح المنصوري، أن هذه الوسائل أصبحت متاحة لكل مواطن أو مقيم، على أن يقدم معها ما لديه من مؤيدات تؤيد صحة البلاغ الذي تقدم به، وعلى أن يكون البلاغ واضحا والمخالفات محددة بوجه دقيق يساعد في سرعة التعاطي معه.

 

مواد ذات صلة

شاهد.. تورط مسئولين بمناصب قيادية في قضايا فساد

شاهد.. تورط مسئولين بمناصب قيادية في قضايا فساد

شاهد.. لحظة العثورعلى تائهين في الصحراء «كادا يموتان عطشاَ»

شاهد.. لحظة العثورعلى تائهين في الصحراء «كادا يموتان عطشاَ»

«مجلس الوزراء»: الموافقة على نظام البريد وإعادة تشكيل لجنة الإفلاس

«مجلس الوزراء»: الموافقة على نظام البريد وإعادة تشكيل لجنة الإفلاس

«الموارد البشرية»: 7 آلاف ريال حد أدنى في نسب توطين طب الأسنان والصيدلة

«الموارد البشرية»: 7 آلاف ريال حد أدنى في نسب توطين طب الأسنان والصيدلة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>