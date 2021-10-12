رعب بين مستشاريه.. كتاب جديد يكشف خبايا ماكرون داخل الإليزيه

تواصل- فريق التحرير

يعتزم صحفيان فرنسيان إصدار كتاب جديد، يكشف الكثير من الخبايا عن حياة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داخل قصر الإليزيه.

الصحفيان الفرنسيان هما “جيرار دافيت” و “فابريس لهومي” سيقومان بطرح مؤلفهما الجديد حول ايمانويل ماكرون، غدا الأربعاء، في الأسواق.

ويحمل الكتاب الجديد، عنوان ” الخائن و العدم”، والذي يرصد جوانب من حكم الرئيس الفرنسي.

وقدمت إحدى دور النشر في باريس عن مضمون الكتاب، والذي يحكي فيه المؤلفان عن السلطة الفردية لماكرون، وأنه معجب بنفسه.

كما يكشف المؤلفان خفايا غزو الأليزيه وممارسة السعي القوي والعبثي نحو الإيديولوجيا.

ويتضمن الكتاب أيضا، حقائق وطرائف، وأنه أثار الرعب داخل الاليزيه خاصة بين مستشاري ماكرون.

وكشف المؤلفان عن محاولة رشوة عرضها ماكرون على رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفرنسية السابق، والذي قال إن ماكرون حاول تقديم رشوة له مقابل سكوته، ووعده بمنصب أفضل وتقاعد مريح.