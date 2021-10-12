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نجت بأعجوبة.. نمر يهاجم مسنة أمام منزلها

نجت بأعجوبة.. نمر يهاجم مسنة أمام منزلها
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تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة، كيف نجت امرأة مسنة من براثن نمر، أوشك على افتراسها.

وبحسب ما تم تداوله، فقد نجت امرأة التي تبلغ من العمر 65 عاماً في مدينة مومباي من هجوم نمر متربص، حيث استخدمت عصاها التى تعتمد عليها في المشي.

وقد نقلت السيدة  بعدها للمستشفى لتلقي العلاج نتيجة جروح سببتها مخالب النمر.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله، خروج المرأة على ما يبدو لاستنشاق الهواء الطلق أمام منزلها، حيث تفاجأت بهجوم مباغت من النمر، والذي جاءها من خلفها بعد كمونه في ظلال أحد الأشجار.

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