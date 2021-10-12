الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تسريب مواصفات أجهزة «ماكبوك» القادمة من شركة «أبل»

تسريب مواصفات أجهزة «ماكبوك» القادمة من شركة «أبل»
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني فيصل السيف، مساء اليوم الثلاثاء، عدة تسريبات تكشف مواصفات أجهزة “ماكبوك” القادمة من شركة أبل.

وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”: “تسريب يشير بأن أجهزة ماكبوك القادمة من أبل ستأتي بشاشة من نوع mini LED مع حواف أصغر وبدون شعار ماكبوك أسفل الشاشة مع كاميرا بدقة 1080p.

وأضاف فيصل السيف: “ستأتي النسخة الأولية من الأجهزة بـ 16GB ذاكرة عشوائية و 512GB مساحة تخزين وستأتي بشاحن جداري جديد وبأسعار متقاربة ما بين النسختين”.

 

 

مواد ذات صلة

رسمياً.. أبل تحدد موعد الإعلان عن أجهزة «ماك» الجديدة

رسمياً.. أبل تحدد موعد الإعلان عن أجهزة «ماك» الجديدة

«أبل» تحسم الجدل حول إزالة البطاقات من Apple Pay

«أبل» تحسم الجدل حول إزالة البطاقات من Apple Pay

القيمة السوقية لأرامكو تتجاوز تريليوني دولار بعد ارتفاع أسهمها 1%

القيمة السوقية لأرامكو تتجاوز تريليوني دولار بعد ارتفاع أسهمها 1%

مقارنة شاملة بين أجهزة «آيباد».. تعرف على الأفضل للشراء قبل نهاية 2021

مقارنة شاملة بين أجهزة «آيباد».. تعرف على الأفضل للشراء قبل نهاية 2021

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>