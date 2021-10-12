تسريب مواصفات أجهزة «ماكبوك» القادمة من شركة «أبل»

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نشر الخبير التقني فيصل السيف، مساء اليوم الثلاثاء، عدة تسريبات تكشف مواصفات أجهزة “ماكبوك” القادمة من شركة أبل.
وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”: “تسريب يشير بأن أجهزة ماكبوك القادمة من أبل ستأتي بشاشة من نوع mini LED مع حواف أصغر وبدون شعار ماكبوك أسفل الشاشة مع كاميرا بدقة 1080p.
وأضاف فيصل السيف: “ستأتي النسخة الأولية من الأجهزة بـ 16GB ذاكرة عشوائية و 512GB مساحة تخزين وستأتي بشاحن جداري جديد وبأسعار متقاربة ما بين النسختين”.
تسريب يشير بأن أجهزة ماكبوك القادمة من أبل ستأتي بشاشة من نوع mini LED مع حواف أصغر وبدون شعار ماكبوك أسفل الشاشة مع كاميرا بدقة 1080p. وستأتي النسخة الأولية من الأجهزة بـ 16GB ذاكرة عشوائية و 512GB مساحة تخزين وستأتي بشاحن جداري جديد وبأسعار متقاربة ما بين النسختين.#تقنيةpic.twitter.com/tPgpUbpvc4
— فيصل السيف (@falsaif)October 12, 2021