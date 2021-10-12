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«الزعاق»: تغيرات مناخية لم تشهدها المملكة من قبل

«الزعاق»: تغيرات مناخية لم تشهدها المملكة من قبل
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تواصل- فريق التحرير:

قال خبير الأرصاد خالد الزعاق، إن هناك العديد من التغيرات المناخية الجوية لم تكن موجودة من قبل ولم تشهدها المملكة والعالم أجمع.

وأضاف في فيديو نشرته قناة العربية، أن الآونة الأخيرة شهدت الكثير من الأعاصير والسيول نتيجة التغيرات المناخية الناتجة من تدخل اليد البشرية والتقدم التكنولوجى ومحاولة تغيير طبيعة الكون التي خلقها الله، وهذه الظواهر لم نشهدها نحن ولا السابقون من قبل.

وقال الزعاق، إن هناك تغيرات حادة في الطقس يعيشها العالم، وهو ما تمثل بوضوح في الأعاصير العنيفة المتكررة التي ضربت أماكن متعددة، بالإضافة إلى غزارة الأمطار في أماكن لم تصلها من قبل، والتصحر والجفاف في أخرى، وارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها بطريقة حادة ووصول الثلوج لأماكن لم نعهدها من قبل ولم تسجلها الوثائق.

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