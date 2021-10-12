أطعمة يفضل عدم وضعها في الثلاجة.. تتحول لمواد سامة خطيرة

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء التغذية من تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة، حيث من الممكن أن تتحول لمواد سامة تضر بالصحة مع مرور الوقت.

وينصح خبراء التغذية بتخزين الأطعمة في حجرة المؤن، بدلاً من ذلك، فهي الطريقة الأفضل لإبقائها طازجة لفترة طويلة، وفقاً لدراساتهم.

ومن الأطعمة التي لا ينبغي حفظها في الثلاجة وفقاً موقع Islander News؟

البطاطس

قد تتحول هذه الخضروات النشوية عند تخزينها في الثلاجة إلى مادة غريبة ولزجة تشبه عجينة السكر، حيث تعد حجرة المؤن المكان المثالي لتخزين البطاطس.

الجبن المُعَتَّق

يُعرف بصلابته، وعندما يُترك في الثلاجة، يتحول هذا النوع من الجبن إلى أكثر صلابة، ويصبح مثل ”صخرة“.

ويعود سبب ذلك إلى أن الجبن الصلب يمر بعملية معالجة مدتها ستة أشهر، وبعد ذلك يجب ألا يوضع أبدا في الثلاجة، بل يمكن وضعه في مكان مظلم وبارد.

البطيخ والشمام

من أجل الحفاظ على مضادات الأكسدة سليمة في فاكهتي البطيخ والشمام، يجب تخزينها في أماكن في درجة حرارة الغرفة.

الكاتشب

عند وضع الكاتشب في الثلاجة، يصبح بيئة خصبة لنمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة، وذلك بسبب كثرة احتواء صلصة الكاتشب على الأحماض.

ثمرة الإجاص

عند وضعها في الثلاجة تصبح بلا طعم ورائحة، كما تتلف قشرتها.

الجزر

يمكن وضع الجزر في الثلاجة لبضع ساعات فقط، حيث لا تُعد الثلاجة أفضل مكان لوضع الجزر، لأن الهواء البارد يقضي على فوائده الصحية، ويسرع من عملية تعفنه، كما يتسبب في تحويل قشر الجزر إلى ألوان مختلفة.

ويقول خبراء التغذية إن هذه الخضار تحتوي على كمية كبيرة من الماء، كما يتفاعل التركيب الجيني لثمرة الجزر بسرعة مع هواء الثلاجة البارد، حيث يؤدي ذلك إلى تقصير عمرها الافتراضي بشكل كبير“.

كما تشمل قائمة الأطعمة التي يجب تجنب وضعها في الثلاجة: الباذنجان، والمخللات، وزيت الزيتون، والشوكولاتة، والتوت، والزبدة، والخوخ، والتفاح، والخيار، وغيرها.