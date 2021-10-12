خطأ متداول عند قياس الضغط داخل العيادات

تواصل- فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، من خطأ يتم تكراره داخل العيادات الطبية عن قياس الضغط.

ووجه النمر نصيحة على حسابه في تويتر قائلاً : “من الخطأ قياس ضغط المريض فور وصوله من المواقف إلى العيادة.. بل يجب الانتظار جالسا لمدة 5 دقائق ليرتاح ثم يتم قياس ضغطه”.

وتفاعل رواد تويتر مع نصيحة النمر بين مؤيد ومتسائل، حيث علق أحدهم :”بالضبط.. نفس رأيي فالواحد بعد إيقافه سيارته ومشيه للعيادة يكون قد أنهك قواه وارتفع ضغطه وتعالت نبضات قلبه.. فالأفضل إعطاؤه فرصة ليستريح، لتكون القراءة صحيحة”.

بينما علق آخر :” فيه دكتور مرة قال إن هذا هو الصحيح عشان نعرف كم يوصل الضغط عند الإجهاد”.