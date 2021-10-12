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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن هذا الأمر

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن هذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة الموافق 9 / 3 / 1443هـ للحديث عن جريمة التستر التجاري وتشغيل المقيمين في أعمال تجاريّة خلاف ما استقدموا له.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن اختيار موضوع الخطبة يأتي للتأكيد على أهمية حرص المسلم في تجارته على الكسب الحلال، وبيان أن الكتاب والسنة قد دلّا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف.

وشددت الوزارة، في بيانها، على أن مخالفة الأنظمة التي سنّها ولي الأمر لمصلحة الوطن والمواطن مُحرّمة شرعاً، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والتعاون مع الجهات المعنية، والحث كذلك على استثمار فترة التصحيح لمخالفي نظام التستر التجاري.

 

 

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