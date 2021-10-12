كلية الملك فهد تعلن القبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

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أعلنت كلية الملك فهد الأمنية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

وأشارت كلية الملك فهد، إلى أنه يمكن معرفة تعليمات التحضير لبرنامج البكالوريوس للعلوم الأمنية رقم (65): من خلال الرابط التالياضغط هنا

وتابعت كلية الملك فهد الأمنية، أنه كما يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة :اضغط هنا