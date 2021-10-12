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«مشهورة» على مواقع التواصل تطلب خلع زوجها لسبب صادم

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تواصل- فريق التحرير:

انعكست تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي، على الحياة الزوجية والعائلية داخل المنازل، فعلى الرغم من الإيجابيات التي تقدمها إلا أن هناك جزءًا لا يغفل عنه أحد يتسبب في إثارة المشاكل والخلافات على مستوى الأسرة وهو ما وصل إلى المحاكم في كثير من هذه الخلافات.

ومؤخرًا وقع خلاف بين صانعة محتوى «مشهورة» على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين زوجها سبب رفضه ظهورها بشكل لا يُرضيه عبر السوشيال ميديا، وهو الأمر الذي رفضته الزوجة «المشهورة» وقررت أن تلجأ إلى المحكمة لرفع قضية خلع ضد زوجها، عبر محام أكد أنها تسير في الإجراءات حتى الآن ولم تصل للمحكمة.

وفي تفاصيل القضية، روى المحامي فيصل غربي، بعض جوانبها في مداخلة عبر “سكاي بي” بقناة “الرسالة”، حيث قال إن القضية جاءته من صانعة المحتوى وبدأنا في النقاش، مؤكدًا أنهما لم يتوجها للمحاكم ومازالا في الإجراءات التي لم تنتهي حتى الآن.

وتابع المحامي: “صانعة محتوى وزوجها موافق على أنها تشتغل بعقد النكاح الذي بينهما ، وكان زوجها ذكر أن طبيعة عملها تؤثر سلباً على حياتهما وعلى مصلحة الأسرة”، مشيرًا إلى أنها تصر على عملها في السوشيال ميديا والظهور بينما يرفض زوجها وهناك محاولات جارية لتقريب وجهات النظر حتى يستكملوا حياتهما معًا.

 

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