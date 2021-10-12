الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ضبط نصف مليون حبة مخدرة بدولة عربية.. تعرف على مخابئها السرية

ضبط نصف مليون حبة مخدرة بدولة عربية.. تعرف على مخابئها السرية
0

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت قوات الأمن العام في الأردن، من إحباط مئات الآلاف من الحبوب المخدرة.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، العقيد عامر السرطاوي، قد أعلن إحباط محاولة عدد من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى إحدى دول الجوار.

وفي التفاصيل فقد وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول محاولة عدد من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن.

كما تم جمع المعلومات، والتي حددت مركبة الشحن المشتبه بها وجرى متابعتها وتحديد موعد تحركها باتجاه أحد المعابر الحدودية.

وقام المهربون بوضع المواد المخدرة، داخل مواسير بلاستيكية أخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة وضبطت بداخلها كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة قدرت بنصف مليون حبة.

 

مواد ذات صلة

إحباط تهريب 161 كيلوجراما من الحشيش المخدر و26.3 طن قات في 3 مناطق (صور)

إحباط تهريب 161 كيلوجراما من الحشيش المخدر و26.3 طن قات في 3 مناطق (صور)

الحكومة الأردنية: اكتشاف رسائل للأمير «حمزة بن الحسين» تشوه الحقائق وتحرض ضد الدولة

الحكومة الأردنية: اكتشاف رسائل للأمير «حمزة بن الحسين» تشوه الحقائق وتحرض ضد الدولة

جريمة بشعة في الأردن.. 10 أشخاص يخطفون فتى ويقطعون يديه ويفقأون عينيه

جريمة بشعة في الأردن.. 10 أشخاص يخطفون فتى ويقطعون يديه ويفقأون عينيه

بالصور.. ضبط 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة مخبأة داخل صيدليات بالرياض والمزاحمية

بالصور.. ضبط 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة مخبأة داخل صيدليات بالرياض والمزاحمية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة