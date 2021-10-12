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اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط
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تواصل – فريق التحرير:

 

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية للمملكة دمرت طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط .

وكان التحالف قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، الجمعة، عن سقوط مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران. كما أكدت في وقت لاحق تدمير مسيرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار، الذي عاد إلى الحركة الطبيعية بعد توقف 30 دقيقة فقط.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل الميليشيا الحوثية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.

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