تحذير من «أدوية قاتلة» يتناولها كثيرون دون استشارة الطبيب

تواصل- فريق التحرير:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام أدوية “شائعة” ينصح بتناولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة حال تناولها دون استشارة الطبيب.

وشددت الهيئة الحكومية في بيان لها اليوم الثلاثاء، على خطورة تعاطي الأدوية بهدف تحسين الأداء البدني، أو تخفيف الشعور بالألم، مؤكدة أن هذه الأدوية تتسبب في خطورة بالغة، وتعرض حياة متعاطيها للخطر.

وأضافت أن “البعض يستخدم الأدوية الهرمونية والستيرويدات (الكورتيزون)، بشكل خاطئ، اعتقادا بأنها تعمل على زيادة القدرة على التحمل، أو زيادة الكتلة العضلية، أو تجنب الشعور بالألم أثناء التدريبات في صالات الألعاب الرياضية”.

وأشارت الهيئة، أن هناك اعتقادا أيضا بأن تناول الأدوية الخاصة بمدرات البول يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، وهو “اعتقاد خاطئ”، مشددة على أن الإفراط في استخدام هذه الأدوية قد يتسبب في مخاطر جسيمة مثل “الجفاف، وتشنجات العضلات، والدوخة، والطفح الجلدي، والنقرس، ونقص البوتاسيوم، وضعف التوازن، وانخفاض ضغط الدم، وقد يؤدي إلى الوفاة”.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة استخدام الأدوية الهرمونية والستيرويدات (الكورتيزون)، ومدرات البول في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط، وتحت إشراف طبي، وعدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها.