الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

واتساب يطلق ميزة «الإيقاف المؤقت».. تعرف عليها

واتساب يطلق ميزة «الإيقاف المؤقت».. تعرف عليها
0

تواصل – وكالات:

يخطط تطبيق واتسآب لإطلاق ميزة تتيح إيقاف (pause) الرسائل الصوتية التي تقوم بتسجيلها، ومتابعتها لاحقا من حيث توقفت دون الحاجة إلى بدء التسجيل مرة أخرى.

يذكر أن هذه الميزة ستكون مفيدة للغاية، لأنه في الوقت الحاضر إذا قمت بتسجيل رسالة صوتية وأردت التوقف في منتصف التسجيل- يجب عليك إعادة تسجيلها حسب موقع WABetaInfo وبعد التوقف عن تسجيل البريد الصوتي الخاص بك، ستجد زر تسجيل آخر وعندما تضغط عليه يمكنك استئناف تسجيل بريدك الصوتي بالضبط من حيث توقفت.

ومن ضمن المزايا الجديدة، أيضا عزم واتساب إطلاق مشغل بريد صوتي عالمي، يسمح بالاستماع إلى رسائل البريد الصوتي حتى دون الدخول في المحادثات المحددة (الدردشات) التي تم فيها إرسال الرسائل إليك.

مواد ذات صلة

قريباً.. واتساب يتيح ميزة جديدة ينتظرها مستخدموه

قريباً.. واتساب يتيح ميزة جديدة ينتظرها مستخدموه

عطل جديد يضرب «انستغرام» وتخوف من توقف «واتساب»

عطل جديد يضرب «انستغرام» وتخوف من توقف «واتساب»

دولة وحيدة لم تتأثر بتوقف منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام.. ما السر؟

دولة وحيدة لم تتأثر بتوقف منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام.. ما السر؟

«واتساب»: خدماتنا عادت بنسبة 100% لجميع دول العالم

«واتساب»: خدماتنا عادت بنسبة 100% لجميع دول العالم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>