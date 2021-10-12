واتساب يطلق ميزة «الإيقاف المؤقت».. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

يخطط تطبيق واتسآب لإطلاق ميزة تتيح إيقاف (pause) الرسائل الصوتية التي تقوم بتسجيلها، ومتابعتها لاحقا من حيث توقفت دون الحاجة إلى بدء التسجيل مرة أخرى.

يذكر أن هذه الميزة ستكون مفيدة للغاية، لأنه في الوقت الحاضر إذا قمت بتسجيل رسالة صوتية وأردت التوقف في منتصف التسجيل- يجب عليك إعادة تسجيلها حسب موقع WABetaInfo وبعد التوقف عن تسجيل البريد الصوتي الخاص بك، ستجد زر تسجيل آخر وعندما تضغط عليه يمكنك استئناف تسجيل بريدك الصوتي بالضبط من حيث توقفت.

ومن ضمن المزايا الجديدة، أيضا عزم واتساب إطلاق مشغل بريد صوتي عالمي، يسمح بالاستماع إلى رسائل البريد الصوتي حتى دون الدخول في المحادثات المحددة (الدردشات) التي تم فيها إرسال الرسائل إليك.