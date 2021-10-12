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مسئول يكشف حقيقة وجود ذهب في صخور بالأردن

مسئول يكشف حقيقة وجود ذهب في صخور بالأردن
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تواصل- وكالات:

كشف نقيب الجيولوجيين في الأردن «صخر النسور»، حقيقة ما يتردد من وجود ذهب بكميات كبيرة في أنواع من الصخور الأردنية.

وقال “النسور” إن ترسبات الذهب بالفعل موجودة في الأردن، ولكن لا توجد دراسة جدوى اقتصادية، تفيد إذا كانت التراكيز مؤملة أم لا، وهل الكميات مؤملة أم لا، متابعًا :” لا بد من عمل دراسات جدوى اقتصادية حول معدن الذهب، كما هو التوجه الآن فيما يخص معدن النحاس، لافتا إلى أن “الحكومات السابقة تلكأت كثيرا في هذا الملف، كما رافق ذلك تهشيم العمل المؤسسي بالغاء سلطة المصادر الطبيعية عام 2013”.

ودعا النسور إلى “منح حوافز استثمارية لقطاع التعدين وتسهيل الاجراءات التي تم تعقيدها عند استحداث هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلفا لسلطة المصادر الطبيعية، إضافة إلى ثبات التشريعات الناظمة لاعمال التعدين في الأردن.

وأشار إلى جهود الجيولوجيين الذين عملوا في سلطة المصادر الطبيعية في مشروع الذهب من خلال التنقيب الجيوكيميائي عن وجود قيم وتراكيز في منطقة وادي ابو خشيبة 90 كم شمال شرق العقبة داخل صخور الكوارتز، حيث اوضحت وجود شذور الذهب بنسب جيدة وفقاً لـ “عمون” .

وقال إنه ما زالت الحاجة ملحة لمزيد من الأعمال في منطقة وادي ابو خشيبة للتنقيب للتأكد وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية.

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