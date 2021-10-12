التحالف: تنفيذ 43 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في العبدية باليمن

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تمتنفيذ 43 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف، أيضا أنه تم استهداف 9 آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً.

يذكر أن التحالف أعلن، أمس الإثنين، تنفيذ 33 عملية ضد مليشيات الحوثي في مديرية العبدية اليمنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عملياته ضد المليشيات الانقلابية إلى 76 عملية دمرت آليات وسقط على إثرها قتلى وجرحى بين الإرهابيين.

ويثير الحصار الجائر التي تفرضه مليشيات الحوثي الإرهابية على مديرية العبدية أقصى جنوب مأرب مخاوف من حدوث كارثة إنسانية.

ويدخل الحصار الحوثي لمديرية العبدية، الأسبوع الثالث بعيد قطع المليشيات الحوثية الشرايين الرئيسية في مسعى لكسر قبيلة “بني عبد” التي تستوطن المديرية وتواصل صمودها الأسطوري في وجه حملة الانقلابيين العسكرية.

ويهدد الحصار أكثر من 33 ألفا و496 مدنيا ونازحا أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والذين أصبحوا في خطر كبير ويفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية مع تقييد حركة التنقل.