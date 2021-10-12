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صور تاريخية توثق تبليط صحن المطاف بالحرم المكي قبل 43 عاماً

صور تاريخية توثق تبليط صحن المطاف بالحرم المكي قبل 43 عاماً
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الباحث التاريخي، منصور الشويعر، صورتان يعود تاريخهما لما يقرب من 43 عاما، توثقان جزءًا من الأعمال التي جرى تنفيذها من أجل تبليط صحن المطاف بالمسجد الحرام.

والتقطت الصورتان في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله – وتحديدًا في عام 1400 هـ (1980م) أي قبل 43 عاما، وظهر فيهما بعض العمالة وهي تباشر عملها في تبليط المطاف.

وأفاد “الشويعر” على حسابه بموقع “تويتر”، بأن أعمال التبليط جاءت حينها بالتزامن مع صدور قرار بإلغاء “الزمازمة”، ووضع بدلا منها حافظات المياه.

يذكر أن “الزمازمة” كانوا ينقلون ماء زمزم في القِرَب بواسطة السقاة، ثم يضعونه في أوعية فخارية، تمهيدًا لتوزيعه على الحجاج في أوعية نحاسية.

 

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