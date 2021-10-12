الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أكبر من الإنسان».. مخلوق ضخم يثير الرعب في البحر الأحمر (صورة)

«أكبر من الإنسان».. مخلوق ضخم يثير الرعب في البحر الأحمر (صورة)
0

تواصل – وكالات:

شرع فريق يضم علماء الأحياء البحرية وصحفيين، عام 2020، في مهمة لاستكشاف أعماق البحر الأحمر، لكن المفاجأة هي “مخلوق ضخم أكبر من الإنسان”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الفريق كان يحقق في حطام سفينة “بيلا”، التي غرقت في نوفمبر 2011، قبل أن يعثروا على حبار عملاق. وذكر ماتي رودريج، رئيس برنامج العلوم في فريق “oceanx”: “لن أنسى أبدا ما حدث.. بينما كنا نحقق في حطام السفينة، ظهر هذا المخلوق الضخم”.

وبعد أبحاث وتحقيقات وفق ما أوردت فيتو، اكتشف الفريق، في سبتمبر 2021، أن المخلوق، الذي تم العثور عليه هو “الشكل العملاق” للحبار الطائر البنفسجي.

ويتوفر هذا الحبار العملاق النادر على زعانف قصيرة وعريضة، تشبه شكل رأس السهم. ويمكن أن يصل طوله في بعض الأحيان إلى 20 مترا.

يشار إلى أن آخر حبار عملاق تم اكتشافه كان في أكتوبر 2016، وكان طوله 9 أمتار.

مواد ذات صلة

مقاتلات التحالف تدمر زورقاً حوثياً مفخخاً في عرض البحر (فيديو)

مقاتلات التحالف تدمر زورقاً حوثياً مفخخاً في عرض البحر (فيديو)

شاهد من أعماق البحر.. علم المملكة يزين الشعب المرجانية في تبوك

شاهد من أعماق البحر.. علم المملكة يزين الشعب المرجانية في تبوك

بتكلفة 2.6 مليار دولار.. المملكة تخطط لإقامة «أمالا» مشروع صديق للبيئة

بتكلفة 2.6 مليار دولار.. المملكة تخطط لإقامة «أمالا» مشروع صديق للبيئة

لقاء ودي أخوي.. ولي العهد يلتقي أمير قطر ومستشار الأمن الوطني الإماراتي (صورة)

لقاء ودي أخوي.. ولي العهد يلتقي أمير قطر ومستشار الأمن الوطني الإماراتي (صورة)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة