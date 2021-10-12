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مواطن يقاضي مستشفى في مكة تسبب في طلاق شقيقته.. تعرف على السبب

مواطن يقاضي مستشفى في مكة تسبب في طلاق شقيقته.. تعرف على السبب
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تواصل- فريق التحرير

يعتزم مواطن مقاضاة مستشفى في مكة، وذلك بعد تسببه في طلاق شقيقته ، نتيجة فحص طبي خاطئ قبل الزواج أدى لإنجابها طفلين من ذوي الإعاقة، بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات.

وبحسب ما ذكرته الوطن، فإن المواطن تقدم بشكوى رسمية تجاه أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، بعد إنجاب شقيقته اثنين من أبنائها المعاقين، بسبب مرض زوجها ببعض الأمراض في الدم.

ونقلت عن شقيق الزوجة أن الفحص الطبي الخاطيء تسبب في  إنجاب أبناء معاقين، منوهة أنه لم يتم تدوين هذا الأمر في التقرير الطبي، وأن حالة عدم تطابق التوافق والانسجام بين شقيقته وزوجها من الناحية الصحية، أدى لحدوث حالة الطلاق.

وذكرت عن المحامي القانوني سلطان الحارثي أن الفيصل في هذه القضية أنه في حال أوضح الفحص الطبي الأمراض الوراثية أو التهاب الكبد أو نقص المناعة، فليس لأصحاب القضية أي دعوى قضائية تجاه وزارة الصحة أو المستشفى المعني بالفحص الطبي.

بينما أوضح أنهم يستحقون التعويض، في حال توضيح الفحص الطبي للإعاقات والأمراض الأخرى من إعاقات في الأعضاء أو انعدام للحواس، وحصل خطأ في الفحص أو تقصير وإهمال في هذا الجانب.

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