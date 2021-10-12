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نشره إعلام دولة الاحتلال.. فيديو حصري يوثق عملية هروب سجناء سجن جلبوع

نشره إعلام دولة الاحتلال.. فيديو حصري يوثق عملية هروب سجناء سجن جلبوع
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تواصل – فريق التحرير

نشر إعلام دولة الاحتلال مقطع فيديو ينشر لأول مرة، والذي يكشف عن لحظات هروب سجناء سجن جلبوع، الذين تم القبض عليهم في وقت لاحق من عملية الهروب في الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام دولة الاحتلال إنه بعد ما يقارب الشهر من عملية الهروب، ننشر لأول مرة لحظة هروب السجناء الستة.

وأضافت أن اللحظات التي نشرها وثقتها الكاميرات الخلفية للسجن، منوهة أن السجناء الستة، خرجوا من النفق، وهم يزحفون على الأرض.

وأوضحت أنه بعد ساعة ونصف من الهروب، تم رصد عناصر من حراسة السجن، وهم يبحثون عن الأسرى بمصباح يدوي.

 

 

 

 

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