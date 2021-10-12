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مفاجأة في الانتخابات العراقية.. نجل وزير دفاع صدام حسين عضواً بالبرلمان

مفاجأة في الانتخابات العراقية.. نجل وزير دفاع صدام حسين عضواً بالبرلمان
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية العراقية، عن مفاجأة في النتائج، حيث تمكن نجل أول مسؤول بارز في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين من الدخول للبرلمان منذ سقوطه عام 2003.

وبحسب النتائج الرسمية فإن الكتلة الصدرية، تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، كما فاز نجل وزير الدفاع في نظام صدام حسين، بعضوية البرلمان العراقي في الانتخابات.

وكان خالد سلطان هاشم قد رشح نفسه عن محافظة نينوى شمالي البلاد، حيث حصل على 4017 صوتا، وفق نتائج مفوضية الانتخابات، والتي مكّنته من ضمان مقعد في البرلمان.

ويعتبر خالد سلطان هاشم نجل أول مسؤول عراقي بارز في نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يدخل البرلمان منذ سقوطه عام 2003.

وقد شغل والده سلطان هاشم مناصب عديدة بالدولة العراقية في عهد صدام، منها محافظ نينوى، ورئيس هيئة أركان الجيش العراقي، ثم وزيرا للدفاع للفترة بين عامي 1995 و2003.

كما اعتقل هاشم عام 2003 وحكم عليه بالإعدام عام 2007، وتوفي في السجن إثر تعرضه لنوبة قلبية في العام الماضي.

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