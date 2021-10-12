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جثث بالأحراش.. 19 ألف طفل عبروا  غابات استوائية في هجرتهم إلى أمريكا

جثث بالأحراش.. 19 ألف طفل عبروا  غابات استوائية في هجرتهم إلى أمريكا
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تواصل- فريق التحرير

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن إحصائية صادمة، في رحلة عبور مرعبة لآلاف الأطفال مع ذويهم، عبر الغابات الاستوائية في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.
وبحسب ما نشرته المنظمة فإن 19 ألف طفل عبروا منذ بداية العام منطقة غابات استوائية خطيرة على الحدود بين بنما وكولومبيا في طريق هجرتهم.
وكانت اليونيسف قد أصدرت بيانا أمس الإثنين أن عدد الأطفال الذي عبروا منطقة دارين جاب يبلغ ثلاثة أمثال أقرانهم الذين اجتازوها على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
وفي تفاصيل البيان الذي أصدرته المنظمة فإن واحدا من كل خمسة مهاجرين يعبرون الحدود من الأطفال ونصفهم تحت سن الخمس سنوات.
وحول المخاطر التي يتعرض لها الأطفال فقد تم العثور على خمسة أطفال على الأقل موتى في الأحراش في عام 2021 .
ووصل أكثر من 150 طفلا إلى بنما بدون آبائهم وبعضهم حديث الولادة وهو عدد أكثر بخمسة أمثاله عن نظيره في العام الماضي.
كما تحدث أيضا عمليات السطو المسلح والاغتصاب وتهريب البشر، إضافة إلى الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة أثناء طريق الهجرة.

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