الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فيديو مثير.. مطاردة لتجار المخدرات في عرض البحر بالمكسيك

فيديو مثير.. مطاردة لتجار المخدرات في عرض البحر بالمكسيك
0

تواصل – فريق التحرير:

في مطاردة مثيرة، تمكنت البحرية المكسيكية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأدوية المنشطة خلال مطاردة في عرض البحر.

وقد تم تداول مقطع فيديو نشرته شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية يكشف المطاردة المثيرة قبالة سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ.

وفي التفاصيل، فإن عناصر البحرية المكسيكية طاردوا تجار المخدرات الذين كانوا يستخدمون قوارب سريعة.

وأوضحت الشبكة أن عملية المطاردة نتج عنها ضبط نحو 2.5 طن من الأدوية المنشطة المحظورة إضافة إلى عدة كيلوغرامات من مخدر الماريجوانا.
كما استخدمت عناصر البحرية مروحيتين وقوارب سريعة لضبط المهربين.

مواد ذات صلة

ضبط 8600 مُهرِّب مخدرات خلال عام.. وأطنان من الحشيش والحبوب

ضبط 8600 مُهرِّب مخدرات خلال عام.. وأطنان من الحشيش والحبوب

في يوم واحد.. مقتل 13 فلبينيًا في عملية ضد تجارة المخدرات

في يوم واحد.. مقتل 13 فلبينيًا في عملية ضد تجارة المخدرات

مسن باكستاني: مسؤول التأشيرات ورط ابني في تهريب مخدرات للمملكة

مسن باكستاني: مسؤول التأشيرات ورط ابني في تهريب مخدرات للمملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة